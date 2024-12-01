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Motosiklet Sürücülerinden Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekme Korteji

Motosiklet Sürücülerinden Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekme Korteji
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Antalya'da motosiklet sürücüleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen kortejle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli motosiklet derneklerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya'da motosiklet sürücüleri, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kortej gerçekleştirdi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Hayat Motorcuya Güzel" televizyon programının yapımcısı İsmail Biçer ve çeşitli motosiklet derneklerinin katılımıyla motosikletlerle kortej düzenlendi.

İl Müdürü Galip Sökmen, etkinliği 25 Kasım'da yapmayı planladıklarını ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelediklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkati çekmek için etkinliği düzenlediklerini belirten Sökmen, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını göstermek istediklerini dile getirdi.

İsmail Biçer de motosiklet gruplarına çağrıda bulunduklarını ve müsait olanların etkinliğe katıldığını ifade etti.

Bazı kişilerin otomobilleriyle korteje destek verdiğini anlatan Biçer, "Kadına da çocuğa da şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu dile getirdik." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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