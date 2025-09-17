Motosiklet Sayısı Artıyor, Muayene Oranı Düşük

Türkiye'nin yollarındaki motosiklet sayısı giderek artarken, bu araçların periyodik teknik kontrollerinin yaptırılmasından kaçınılması trafikte tehlike arz ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının bu haberinde, trafiğe kayıtlı motosikletlere ilişkin muayene sorunları ele alındı.

AA muhabirinin, TÜVTÜRK'ten edindiği bilgiye göre, ülkede motosiklet sayısı 7 milyona yaklaşmasına rağmen bu artış motosiklet muayene istasyonlarına yansımıyor.

Yapılan incelemeler, trafikteki motosikletlerin önemli bölümünün zorunlu teknik muayeneleri yaptırılmadan kullanıldığını ortaya koyarken, bu durum trafik güvenliği açısından ciddi sorun oluşturuyor.

Motosiklet sahiplerinin araçlarını muayeneye götürme oranının son derece düşük olduğu tespit edildi. Son 2 yılda motosikletlerin muayeneden kalma oranı ise yaklaşık yüzde 20 olarak belirlendi. Bu durum, trafikteki motosikletlerin önemli kısmının gerekli teknik kontrollerden geçirilmeden kullanıldığını gösteriyor. Bu da hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından risk oluşturuyor.

Öte yandan, inceleme sonucunda araç parkında kayıtlı birçok motosikletin aktif olarak kullanılmadığı görüldü. Bu araçlar, satın alındıktan 2-3 yıl sonra kullanım dışı kalıyor ve sistemde atıl şekilde yer alıyor.

Motosikletlere özel muayene istasyonları artıyor

TÜVTÜRK, motosikletlerin daha etkin ve güvenli şekilde kontrol edilebilmesi amacıyla ülke genelinde 7 muayene istasyonunda, bu araçlara özel fren test cihazlarıyla hizmet veriyor. Bu istasyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'da faaliyet gösteriyor.

Motor gücü 0,25 kilovatın üzerindeki tüm araçlar, tescile ve dolayısıyla muayeneye tabi tutuluyor.

Ayrıca, mevzuat gereği küçük motorlu elektrikli bisikletlerin de bu muayene sokulmaları ve tescil işlemlerinin yaptırılması gerekiyor.

"İki teker üzerinde gidiyorsunuz, otomobil kadar güvenli değil"

Motosiklet kullanıcısı Mehmet Güzelgün, AA muhabirine, son yıllarda motosiklet kullanımının arttığını, ancak bu araçlar için alınması gerekli tedbirlere uyumun aynı oranda artmadığını söyledi.

Özellikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğunun, motosiklet kullanımının artmasının en önemli sebebi olduğunu belirten Güleryüz, şöyle dedi:

"Trafik güvenliği açısından motosikletlerin de teknik yeterliliklerinin kontrol edilmesi çok önemli bir hale geldi. Bu amaçla verilen hizmete saygı duymak lazım ve zaman geçirmeden muayenelerini yaptırmaları gerekir. Motosiklet de sonuçta bir makine, her türlü arızayı ummadığınız zamanda yapabilir. İki teker üzerinde gidiyorsunuz, otomobil kadar güvenli değil. En ufak bir tedbirsizlik, en ufak bir kazada direkt asfaltla yüz yüze kalacaksınız ve ölüm oranı çok yüksek. Bu nedenle sürücülere teknik muayenelerini yaptırmalarını tavsiye ederim."