Son dakika haberi! MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Bir son dakika haberine göre AYDIN'ın Söke ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Fethi Sıtacı (50) yaşamını yitirdi, arkasındaki Ümit Tomen yaralandı. AYDIN'ın Söke ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Fethi Sıtacı (50) yaşamını yitirdi, arkasındaki Ümit Tomen yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Fethi Sıtacı yönetimindeki plakasız motosiklet, mıcır ocağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fethi Sıtacı'nın hayatını kaybettiği, motosikletteki Ümit Tomen'in ise yaralandığı belirlendi. Yaralı Tomen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sıtacı'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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