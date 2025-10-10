Motosiklet Plakasını Bantla Kapatana Cezası Kesildi

Haberler

Afyonkarahisar'da motosikletinin plakasını sarı bantla kapatan sürücüye, trafik ekipleri tarafından 6 bin 969 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Maliye Kavşağı'nda bir motosikletin plakasını okunmasını güçleştirecek şekilde sarı bantla kapattığı yönünde gelen ihbarla harekete geçti.

Ekipler, kısa sürede motosikleti yakaladı.

Sürücü M.A'ya ilgili trafik kanununa göre 6 bin 969 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
