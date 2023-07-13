Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürcüsünde kask olmadığı belirlenen ve motosikletin adeta ok gibi otomobile saplandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet otomobile adeta ok gibi saplandı... O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürcüsünde kask olmadığı belirlenen ve motosikletin adeta ok gibi otomobile saplandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza; Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ahmet Halim Kaçmaz'ın kullandığı 06 CNA 223 plakalı otomobilile tali yola döndüğü sırada, Manavgat istikametine seyir halindeki Sevim Mutlu'nun kullandığı 07 BFU 211 plakalı motosiklet ile çarpıştı.Kazada, parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Motosikletin tali yolda otomobile adeta ok gibi saplandığı kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle ikiyi bölünen motosiklet sürücüsü olduğu yere yağılırken kazalı görevler yardıma koştu.

Kasis konulması talesi

Kavşakta kazasız gün geçmediğini, bazen 2-3 kaza birden yaşandığını belirten bir mahalle sakini "Bu kadar kazaya rağmen önlem alınmıyor. En azından belediye tali yola kasis yaparak bu kazaları biraz olsun önleyebilir" diye konuştu.