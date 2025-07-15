Motosiklet Otobüs Durağına Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Motosiklet Otobüs Durağına Çarptı: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Arda A., otobüs durağına çarparak yaralandı. Olay sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otobüs durağına çarpan motosikletin sürücüsü Arda A. (17), yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Rafet Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Arda A.'nın kontrolünü kaybettiği 16 AND 023 plakalı motosiklet, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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