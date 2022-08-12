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MOTOSİKLET MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI

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Burdur'da motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Kavşağı'nda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ömer Ö. (23) yönetimindeki plakasız motosiklet, Osman Ö. (24) yönetimindeki 15 AG 491 plakalı minibüsün sol arka tekerleğine çarptı.Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Ö. ile yolcu olarak bulunan Ömer H. (22) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Osman Ö. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şirinevler Burdur Güncel Haberler

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