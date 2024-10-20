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Motosiklet Köpeğe Çarptı, Sürücü Yaralandı

Motosiklet Köpeğe Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Kemal Ş. yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kemal Ş. (19) yönetimindeki 31 ATY 919 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde bir köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

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