Motosiklet Kazasının Anbean Görüntüleri Kaydedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü ön tekerini kaldırmaya çalışırken dengesini kaybederek devrildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kalktı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsünün, ön tekerini kaldırmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildiği anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeyken motosikletinin ön tekerini kaldırmaya çalışan sürücü, dengesini kaybederek devrildi. Devrilmenin etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı. Kaza anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, motosikletin ön tekerleğini kaldırmaya çalıştığı sırada devrilmesi ve iki kişinin yola savrulması yer aldı.

