Motosiklet Kazasında Yaralanan İnfaz Koruma Memuru Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Yaralanan İnfaz Koruma Memuru Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası geçiren infaz koruma memuru Yalçın Temel, 5 gün süren hastane tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Olay, 9 Ekim'de meydana geldi ve Temel'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan infaz koruma memuru Yalçın Temel (39) tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ekim'de Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İnfaz koruma memuru Yalçın Temel'in, kontrolünü yitirdiği motosiklet savrularak devrildi. Başını yere çarpan evli, 2 çocuk babası Temel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Temel, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Yalçın Temel, doktorların tüm çabasına rağmen bugün saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Temel'in ölümü ailesi, sevenleri ve cezaevi personelini yasa boğdu.

Yalçın Temel'in bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından kırsal İnceğiz Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
