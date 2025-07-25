Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Burdur'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Efe Bettemir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

BURDUR'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Kemal Efe Bettemir (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Çendik yönüne giden Kemal Efe Bettemir'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Lefke Avrupa Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Efe Bettemir, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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