Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'da TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Burak İlker Kazan (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Burak İlker Kazan'ın kontrolünü kaybettiği 34 GGV 105 plakalı motosiklet, orta bariyere çarptı. Kazada, Kazan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başında kask bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kazan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.