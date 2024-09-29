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Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak İlker Kazan, bariyere çarparak hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Burak İlker Kazan (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Burak İlker Kazan'ın kontrolünü kaybettiği 34 GGV 105 plakalı motosiklet, orta bariyere çarptı. Kazada, Kazan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başında kask bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kazan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Tekirdağ Güvenlik 3-sayfa Olaylar Ulaşım Sağlık Güncel

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