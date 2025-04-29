Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, kızı yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirirken kızı yaralandı.
Kerem Ataseven (26) yönetimindeki 55 JR 294 plakalı kamyonet, Gazi Osman Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde, Suriye uyruklu Raad Rustımo (58) idaresindeki 55 MA 3618 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Raad Rustımo ve kızı Meryem (12), ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rustımo, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel