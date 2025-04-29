Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı

Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı

Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, kızı yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirirken kızı yaralandı.

Kerem Ataseven (26) yönetimindeki 55 JR 294 plakalı kamyonet, Gazi Osman Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde, Suriye uyruklu Raad Rustımo (58) idaresindeki 55 MA 3618 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Raad Rustımo ve kızı Meryem (12), ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rustımo, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.