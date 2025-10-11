Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir otomobil motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kasım Gürkan, hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.Y. (31) idaresindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde, Kasım Gürkan (34) yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Gürkan, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel