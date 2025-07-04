Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Karabük-Bartın kara yolunda Karabük yönüne ilerleyen Y.K. idaresindeki 78 SN 816 plakalı otomobil, Akçasu mevkisinde aynı yönde seyreden S.A'nın kullandığı 78 SS 857 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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