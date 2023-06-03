Motosiklet Kazasında Ölen Kadın Komşusu Çıktı

Samsun'da motosiklet sürücüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken çarparak ölümüne yol açtığı kadının komşusu olduğunu öğrendi. Kazada yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da motosiklet sürücüsünün yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken çarparak ölümüne yol açtığı kadın komşusu çıktı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı İlkadım Belediyesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Aksoy (25) idaresindeki 55 LB 591 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Dursune Kaya'ya (57) çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı. Motosikletiyle takla atarak hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Aksoy ise yardım için yaralı kadının yanına gittiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücü, yaralanın Çatalarmut Mahallesi'nde komşusu Dursune Kaya olduğunu görünce üzüntüsü ikiye katlandı.

Motosiklet sürücüsü ve yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dursune Kaya yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Aksoy bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Aksoy mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN