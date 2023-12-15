Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Kazasında İkinci Ölüm: Bahadır Demirdelen de Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Bahadır Demirdelen, 11 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazada Reşit Altunçay da hayatını kaybetmişti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Reşit Altunçay'ın (19) kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Bahadır Demirdelen (20) de hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 4 Aralık saat 13.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi, Serik- Karadayı yolunda meydana geldi. Reşit Altunçay'ın kullandığı 07 BKK 251 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Altunçay'ın motosikleti refüje çarptı. Reşit Altunçay ile aynı motosikletteki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride sürüklendi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 KL 1408 plakalı kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti. Reşit Altunçay hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLECEK

11 gündür hastanede tedavisi süren Bahadır Demirdelen de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bahadır Demirdelen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Demirdelen'in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi. Kaza sonrası ifadesi alınan kamyon sürücüsünün serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Akçaalan Aralık Hastane Ölüm Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 15 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title