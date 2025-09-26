Haberler

Motosiklet Kazasında Hemşire Hayatını Kaybetti

Aksaray'da minibüsle çarpışarak ağır yaralanan hemşire Yasin Özdemir, hastanede hayatını kaybetti. Olay, 23 Eylül'de meydana geldi.

Aksaray'da minibüsle çarpışıp ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hemşire, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda 23 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında, Yasin Özdemir idaresindeki 68 AFY 575 plakalı motosiklet ile Çaban O. (42) kontrolündeki 68 S 0324 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özdemir, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karataş Köyü Aile Sağlık Merkezi'nde görevli hemşire olduğu öğrenilen Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
