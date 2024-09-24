Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenaze Töreni

'TABUTU DOLDURMADI, KUŞ GİBİYDİ'

Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bidar ile Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayşe Gülizar Durmaz'ın annesi, cenaze alındıktan sonra morgdan çıktığı esnada feryat etti. Anne, "Yükümü aldım, gidiyorum. O kadar zayıftı ki tabutu doldurmadı, kuş gibiydi. Kuzum bir daha göremeyeceğim, gitti" diyerek gözyaşlarını tutamadı.