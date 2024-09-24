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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenaze Töreni

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenaze Töreni
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Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Ayşe Gülizar Durmaz'ın annesi, cenaze töreninde duygusal bir an yaşadı ve gözyaşlarıyla veda etti.

'TABUTU DOLDURMADI, KUŞ GİBİYDİ'

Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bidar ile Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayşe Gülizar Durmaz'ın annesi, cenaze alındıktan sonra morgdan çıktığı esnada feryat etti. Anne, "Yükümü aldım, gidiyorum. O kadar zayıftı ki tabutu doldurmadı, kuş gibiydi. Kuzum bir daha göremeyeceğim, gitti" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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