Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü, Hastanede Kurtarılamadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Yafes Murat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sincan köyü yakınlarındaki kazada yaralanan Yafes Murat, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alaca ilçesinde 29 Ağustos'ta, Yafes Murat idaresindeki 66 AEE 806 plakalı motosiklet, Çorum-Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında devrilmişti. Kazada sürücü Murat ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.