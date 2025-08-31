Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü, Hastanede Kurtarılamadı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Yafes Murat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sincan köyü yakınlarındaki kazada yaralanan Yafes Murat, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alaca ilçesinde 29 Ağustos'ta, Yafes Murat idaresindeki 66 AEE 806 plakalı motosiklet, Çorum-Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında devrilmişti. Kazada sürücü Murat ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel