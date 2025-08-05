Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü, Ailesine Teslim Edildi

BAĞCILAR'da emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Hüseyin Çağatay Karakurt(40) yola savruldu. Başka bir otomobilin de çarptığı Karakurt, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar geçişinde meydana geldi. Edirne yönünde emniyet şeridinde bekleyen otomobile, aynı yönde seyreden Hüseyin Çağatay Karakurt idaresindeki 34 NNA 540 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Karakurt'a, yolda seyir halinde olan başka bir otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Hüseyin Çağatay Karakurt, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Karakurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Resmi işlemler için Adli Tıp Kurumu'na getirilen Hüseyin Çağatay Karakurt'un cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Karakurt'un cenazesinin yarın öğle namazı sonrasında Tuzla Merkez Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.