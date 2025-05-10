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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Selim Ateş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Selim Ateş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin traktöre çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Selim Ateş, memleketi Yalova'da gözyaşlarıyla defnedildi.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre çarptığı kazada ölen 3 kişiden Sıla Karabacak'ın (20) ardından motosikletin sürücüsü üniversiteli Selim Ateş (24) de memleketi Yalova'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Söke-Koçarlı kara yolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Selim Ateş'in kullandığı 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosikleti kullanan Selim Ateş, traktörün sürücüsü Mesut Küçük ve motosikletteki yolcu Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Karabacak'ın kaza yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Sıla Karabacak, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

YALOVA'YA GETİRİLDİ

Motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Selim Ateş'in cenazesi de memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine getirildi. Hacı Kavaklı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Ateş'in üniversiteden arkadaşları da katıldı. Cenazede, 2 çocuğunun büyüğü olan Selim Ateş'i kaybeden anne Gülcan ile baba Soner Ateş'in güçlükle ayakta durdu. Selim Ateş, cenaze namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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