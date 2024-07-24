Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Rus Turistin Cenazesi Rusya'ya Gönderildi
Milas ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ozolina'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından teslim alındı. Ozolina'nın cansız bedeni özel cenaze nakil aracı ile alınarak Milas-Bodrum Havalimanı'ndan uçakla Rusya'ya gönderildi.
CENAZESİ TESLİM ALINDI
Milas ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ozolina'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından teslim alındı. Ozolina'nın cansız bedeni özel cenaze nakil aracı ile alınarak Milas- Bodrum Havalimanı'ndan uçakla Rusya'ya gönderildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, -