Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uğurlandı

DİYARBAKIR'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 30 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Baldede (34), memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 2 çocuk babası polis memuru Yusuf Baldede, iş çıkışında motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baldede, doktorların tüm müdahalesine rağmen 30 gün sünra kurtarılamadı. Baldede'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderildi. Merkeze bağlı Ali Çam Caminde kılınan cenaze namazına, Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yusuf Baldede, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,