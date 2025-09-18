Haberler

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Bolu'nun Mengen ilçesinde motosiklet kazasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki polis memuru Talha Uluadaoğlu, memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, dün geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren polis memuru Talha Uluadaoğlu (27) memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Kaza, dün Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. Polis memur Talha Uluadaoğlu'nun kullandığı motosiklet kontrolde çıkarak devrildi ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Talha Uluadaoğlu yaşamını yitirdi. İnceleme sonrası morga kaldırılan polis memuru Talha Uluadaoğlu'nun cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Uluadaoğlu'nun cenazesi, Karabük merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Çamlık Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

