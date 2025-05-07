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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İhsan Ar, 1. Yılında Anıldı

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Hatay'da hafif bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden İhsan Ar, vefatının 1. yıl dönümünde mevlid programıyla anıldı. Anma etkinliğine ilçe protokolu katılım gösterdi ve Ar, hayırseverliğiyle hatırlandı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden İhsan Ar vefatının 1.yılında anıldı

HATAY - Hatay'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Atakaş Şirketler Grubu Genel Müdürü İhsan Ar, vefatının 1. Yılında mevlidi şerif programıyla anıldı.

İskenderun ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Atakaş Şirketler Grubu Genel Müdürü 55 yaşındaki İhsan Ar, gördüğü tedaviye yanıt vermeyerek 6 Mayıs 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti. Bölgenin kalkınmasına yönelik yaptığı desteklerle anılan Ar için vefatının 1.yılında Nihal Atakaş Camiinde Atakaş Şirketler Grubu tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Payas, İskenderun, Erzin, Dörtyol, Erzin ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği programda; Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından lokum ikramında bulunuldu.

"Atakaş Şirketler Grubu tarafından düzenlenen mevlitle bugün İhsan Ar'ı andık"

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden İhsan Ar'ın kuzeninin eşi Yadigar Özdemir, "Motosiklet kazasında yaralanmıştı, yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kaldı ama maalesef kendisini kaybettik. Çok önemli bir hayırsever böyle bir günde vefat etti, derler ya mutluluk paylaşıldıkça çoğalır acılar paylaşıldıkça azalır acımızı azaltmaya çalıştık. Geçen 1 yıl sanki dünmüş gibiydi, İhsan abi çok hayırsever bir insandı. Onu gördüğümüz her yerde bize sahip çıkardı özellikle eğitim konusunda bütün etrafındaki öğrencilere destek çıkan biriydi. Hayırsever Recep amca da öyle onun sayesinde birçok güzelliklerle karşılaştık maalesef artık hayatta değil. Düzenlenen anma mevlidinde İhsan Ar dualarla anıldı. Atakaş Şirketler Grubu tarafından düzenlenen mevlitle bugün İhsan Ar'ı andık. Ben kuzeninin eşiyim. Mekanı cennet olsun inşallah Recep amca ve eşi Ebru hanıma sabırlar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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