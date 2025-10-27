Haberler

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Hilal, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hilal Kahreman, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

1) MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN HİLAL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kullandığı motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hilal Kahreman (22) toprağa verildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, dün, Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı mevkisinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet ile Hilal Kahreman yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kahreman yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü E.B. ise gözaltına alındı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınların tarafından teslim alınan Hilal Kahreman'ın cenazesi, bugün Şirinevler Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Kahreman'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü E.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.