Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Toprağa Verildi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kullandığı motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hilal Kahreman (22) toprağa verildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, dün, Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı mevkisinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet ile Hilal Kahreman yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kahreman yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü E.B. ise gözaltına alındı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınların tarafından teslim alınan Hilal Kahreman'ın cenazesi, bugün Şirinevler Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Kahreman'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü E.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.