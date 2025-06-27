Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Adamın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde motosikletiyle sokak köpeğine çarpan Ahmet Salıker (59) kazadan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 13 Haziran Perşembe günü saat o 22.35 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeklerinin yoğun olarak bulunduğu sokaktan motosikletiyle geçen Ahmet Salıker, aniden yola fırlayan bir sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Salıker, devrilen motosikletiyle birlikte savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salıker, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, buradan da Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak Salıker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Ahmet Salıker yönetimindeki motosikletin aniden yola fırlayan köpeğe çarpıp, ardından yola fırladığı anlar yer aldı.