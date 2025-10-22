Motosiklet Kazasında Gülümseten Anlar: 'Önüme Yaprak Düştü!'

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle önünde seyreden Bahadır Y.'nin motosikletine arkadan çarpan A.C. (17), "Önüme yaprak düştü, yaprağa bakarken duramadım" dedi. Motosiklet sürücüleri arasında gelişen gülümseten diyalog, Bahadır Y.'nin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenice Mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bahadır Y.'nin kullandığı 16 BFF 746 plakalı motosiklete, arkasından gelen A.C. isimli kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bahadır Y.'nin motosikletinin plakası yamulurken, diğer motosikletin de motor muhafaza kapağı yerinden çıkıp düştü. Her 2 sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ile sonrasında sürücüler arasında yaşanan diyalog, kask kamerasına yansıdı. A.C., kaza anını anlatırken, "Vallahi önüme yaprak düştü" dedi. Bahadır Y.'nin ise "Bir şeyin var mı?" diye sorduğu duyuldu. "Bende bir şey yok. Sizde var mı?" diyen A.C.'nin, çarptığı motosikletin plakasının yamulduğunu gördüğünde yaşadığı üzüntü de görüntülere yansıdı. Motosikletinden inen A.C., plakayı düzeltmeye çalışırken, "Masraf falan çıkar mı ya. Of bacağım çok acıyor" deyince Bahadır Y. de hastaneye gitmeyi önerdi.

A.C., kazayı anlatmaya devam ederek, "Ne oldu biliyor musun? Önüme yaprak geldi, yaprağa bakarken duramadım. O yüzden çarptım" derken, Bahadır Y. de "Benim önüme araba çıktı, o yüzden ani fren yapmak zorunda kaldım" dedi.

A.C., daha sonra da "Yine aynı yerde kaza yaptım. Burası lanetli sokak. Gerçekten ya. İlk defa birine çarptım. Özür dilerim tekrar. Ne olur ben önden gideyim, tekrar çarpmayayım" diyerek yoluna devam etti. Bahadır Y.'nin sosyal medyada paylaştığı kask kamerası görüntüleri de ilgi çekti.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),