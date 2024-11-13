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Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Yaralandı

Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde dönüş yapmak isteyen bir otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Muhammed Enes Dirican (19) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile, arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Enes Dirican (19), yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğüne şoför olarak yeni atanan Muhammed Enes Dirican idaresindeki 42 AYZ 659 plakalı motosiklet, aynı şeritte sağ dönmek isteyen Faruk Özer(46) yönetimindeki 06 M 8386 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yere savrulan Muhammed Enes Dirican, yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dirican, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Sürücü Özer de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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