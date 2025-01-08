Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Mert Tiryakioğlu'nun kullandığı motosiklet, alt geçitteki bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alt geçitteki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Tiryakioğlu'nun (23) kullandığı 07 BHF 302 plakalı motosiklet, Yener Ulusoy Bulvarı'nda seyir halindeyken alt geçitteki bariyerlere çarptı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tiryakioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.