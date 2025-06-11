Motosiklet Kazasında Genç Motokurye Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 19 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman hayatını kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

1) BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ MOTOKURYE ÖLDÜ

İZMİR'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpıp, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü motokurye Ali Sercan Orman (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Bornova Çevre Yolu'nun Bayraklı sapağı yakınında meydana geldi. Motokurye Ali Sercan Orman'ın kontrolünü yitirdiği 35 BOB 895 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada, kaskı başından fırlayan Orman, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali Sercan Orman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik

Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü

Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.