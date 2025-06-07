Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti, Arkadaşı Yaralandı

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti, Arkadaşı Yaralandı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir motosiklet kazasında 25 yaşındaki Muhammet K. hayatını kaybetti, 20 yaşındaki arkadaşı Ali Rıza T. yaralandı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Bilecik Mahallesi'nde Muhammet K'nin (25) kullandığı motosiklet devrildi.

Kazada, Muhammet K. hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı Ali Rıza T. (20) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ali Rıza T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen gencin kaza yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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