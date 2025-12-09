Haberler

Motosiklet kazasında ölen Batuhan'ın cenazesini gözyaşları içinde aldılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları, genç sürücünün cenazesini teslim alarak gözyaşlarına boğuldu.

ANTALYA'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Çakmak'ın (17) cenazesi, arkadaşları ve ailesi tarafından teslim alındı. Çakmak'ın ailesi ve arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Muzaffer C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosikletinden fırlayan ve metrelerce savrulan Çakmak, başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Batuhan Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza haberi alarak gelen Çakmak'ın anne ve babası, sinir krizi geçirdi. Ekipler, fenalaşan aile bireylerini sakinleştirip ekip aracına bindirdi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer C. ise polis merkezine götürüldü.

ISPARTA'DA DEFNEDİLECEK

Batuhan Çakmak'ın cenazesini almak için ailesi, yakınları ve arkadaşları, bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Çakmak'ın yakınları ve arkadaşları, morg önünde uzun süre gözyaşı döktü. İşlemler sırasında içeri giren annesi, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. İşlemlerin ardından Batuhan Çakmak'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çaltı köyünde toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Haber- kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title