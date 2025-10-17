Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Batuhan Uysal'ın motosikletinin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Batuhan Uysal'ın motosikletiyle hafif ticari araca çarpıp hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletin savrulduğu, Uysal ile arkadaşı Karabuğa'nın düştüğü görüldü.
Batuhan Uysal'ın cenazesinin Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı köyünde toprağa verileceği, Karabuğa'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel