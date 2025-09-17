Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

EYÜPSULTAN'da caddede motosikletle seyreden Kerim Kuş (20), park halindeki araca çarptı. Metrelerce savrularak ağır yaralanan Kuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kuş'tan geriye arkadaşlarıyla mutlu olduğu anlara ait görüntü ve fotoğraflar kaldı.

Kaza, dün saat 00.15 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı 34 FIA 756 plakalı motosikletle seyir halinde olan Kerim Kuş, caddede park halinde olan Aydın G.'ye (55) ait 34 DZ 4205 plakalı araca çarptı. Kazada taklalar atan Kuş, yerde metrelerce ileriye savrularak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kerim Kuş'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Kuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kerim Kuş'un gidon hakimiyetini kaybederek araca çarptığını tespit etti. Emniyete götürülen araç sahibi Aydın G.'nin ifadesine başvuruldu.

GERİYE VE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Hayatını kaybeden Kerim Kuş'un cenazesi, Hz. Osman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verildi. Diğer yandan Kuş'tan geriye arkadaşlarıyla mutlu olduğu anlara ait görüntü ve fotoğraflar kaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.