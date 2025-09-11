Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletiyle kaza yapan genç hastanede hayatını kaybetti.

Batakköy Caddesi Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün, Yusuf Başkaya (24), kullandığı 54 ALA 127 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Başkaya, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Başkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.