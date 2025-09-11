Haberler

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet kazası geçiren 24 yaşındaki Yusuf Başkaya, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batakköy Caddesi Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün, Yusuf Başkaya (24), kullandığı 54 ALA 127 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Başkaya, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Başkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
