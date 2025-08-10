Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Soner Köseoğlu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, motosiklet kazasında ağır yaralanan Soner Köseoğlu (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Köseoğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Köseoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan Köseoğlu Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Köseoğlu, sabaha karşı hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Soner Köseoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Hendek Çamlıca Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
