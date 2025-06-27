Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yön levhasına çarpan motosikletten 21 yaşındaki Azra Özçelik hayatını kaybetti, yanındaki M.F.K. yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

MOTOSİKLET YARALANAN KİŞİYE AİT

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik'in hayatını kaybettiği, yanındaki M.F.K.'nin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Özçelik'in kullandığı 63 AJN 722 plakalı motosikletin, M.F.K.'ye ait olduğu belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren M.F.K.'nin henüz ifadesine başvurulamadı. M.F.K.'nin motosikleti bir süre kullanması için Özçelik'e verdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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