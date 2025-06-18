Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Yakut (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 15 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Karaağaç yönetimindeki 45 RV 710 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, Yusuf Yakut'un kullandığı 45 ARC 117 plakalı motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü Yakut, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf Yakut, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Yakut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.