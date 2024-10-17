Motosiklet Kazasında Eğlence Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Eğitimci

BURSA'nın Harmancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde personel olan Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer (28), kullandığı motosikletin şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Çayırlıöz yolunda meydana geldi. Harmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer, iddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletlerle gezmeye çıktı. Önde giden arkadaşı, Dağgeçer'i göremeyince yolu kontrol eden arkadaşı şarampole düştüğünü gördü. Arkadaşının ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dağgeçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dağgeçer'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer'in bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.