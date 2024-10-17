Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Kazasında Eğlence Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Eğitimci

Motosiklet Kazasında Eğlence Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Eğitimci
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, motosiklet kullanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer, şarampole düşerek hayatını kaybetti. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada, Dağgeçer'in cenazesi toprağa verilecek.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde personel olan Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer (28), kullandığı motosikletin şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Çayırlıöz yolunda meydana geldi. Harmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer, iddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletlerle gezmeye çıktı. Önde giden arkadaşı, Dağgeçer'i göremeyince yolu kontrol eden arkadaşı şarampole düştüğünü gördü. Arkadaşının ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dağgeçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dağgeçer'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şaban Muharrem Hamdi Dağgeçer'in bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Haberler Motosiklet Harmancık 3-sayfa Sağlık Güncel Bursa Kaza

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.