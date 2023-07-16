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Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursa'da motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü feci şekilde can verdi. Arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.

Motosikletiyle feci şekilde can verdi

BURSA - Bursa'da motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü feci şekilde can verdi. Arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanköy Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Nilüferde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Gökhan Camgöz ve Koray Sülümer Kocaeli Kartepe'ye gitmek üzere yola çıktı. Şehir Hastanesi yakınlarındaki yeni bağlantı yolunda 16 EAJ 77 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 yaşındaki Gökhan Camgöz, yolun ortasındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Koray Sülümer ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Aktaş - Güncel

Şehir Hastanesi Osmangazi Doğanköy Bursa Güncel Haberler

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