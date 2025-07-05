Motosiklet Kazasında Anestezi Teknisyeni Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, anestezi teknikeri Zehra Dükel, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen motosikletin anestezi teknikeri olan sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Zehra Dükel'in (26) kullandığı 37 ADU 293 plakalı motosiklet, Dağyolu köyü mevkisinde devrildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dükel, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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