Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
Siirt'in Pervari ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Vedat Temel, 11 gün süren tedavi sonrasında hayatını kaybetti. Kaza, 2 Kasım'da meydana geldi ve Temel'in cenazesi defnedildi.
SİİRT'in Pervari ilçesinde kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Vedat Temel (25), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 2 Kasım'da öğle saatlerinde Pervari ilçesinin Karasungur köyü yakınlarında meydana geldi. Vedat Temel'in kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Kazada yola savrulan Temel, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Vedat Temel, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Vedat Temel, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ormandalı köyünde defnedildi.
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