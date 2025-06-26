Motosiklet Kazasında 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 65 yaşındaki Güler Gökçül, hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
H.M.G'nin kullandığı 09 AOT 369 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Gökçül'e (65) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökçül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosikletin sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel