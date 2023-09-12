Motosiklet Kazasında 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Kazada yaralanan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı ancak çocuk kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.