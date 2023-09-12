Motosiklet Kazasında 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Kazada yaralanan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı ancak çocuk kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde yaya olarak yürüyen anne Suna ile 4 yaşındaki kızı Cemre Nur Alasırt'a çarptı.
Kazada yaralanan anne ile kızı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Cemre Nur Alasırt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel