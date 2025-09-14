Haberler

Motosiklet Kazasında 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir motosiklet kazasında, 20 yaşındaki Batuhan Dayı hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Batuhan Dayı (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gediz-Uşak karayolunun 2'nci kilometresindeki Gediz Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Gediz'den Fırdan Köyü istikametine giden Batuhan Dayı'nın kullandığı 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dayı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
