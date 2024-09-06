Motosiklet Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Zeynel Abidin Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Diyaddin Yeşilmen'e, Ş.K. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Yeşilmen ile sürücü Ş.K., yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Yeşilmen'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel