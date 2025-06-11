Motosiklet Kazasında 19 Yaşındaki Kurye Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında 19 Yaşındaki Kurye Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında 19 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman yaşamını yitirdi. Orman'ın cenazesi Buca'da toprağa verildi.

BALIKESİR'DEN DÖNÜYORMUŞ

İzmir'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpıp, yaklaşık 30 metre sürüklenip yaşamını yitiren motosikletin sürücüsü motokurye Ali Sercan Orman'ın (19) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Orman'ın cenazesi, ikindi vakti Buca'daki Sultan Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Seferihisar'daki Kavakdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan Ali Sercan Orman'ın, Balıkesir'den memleketi İzmir'e dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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